Al menos dos muertos tras estrellarse un avión militar poco después del despegue en una base aérea de Argelia

Archivo - Bandera de Argelia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este jueves tras estrellarse un avión militar con seis pasajeros a bordo poco después del despegue en la pista de la base aérea de Boufarik, en el norte de Argelia, según ha confirmado el Ministerio de Defensa del país africano.

"Tras una misión programada, un pequeño avión de transporte militar (BE 1900) se estrelló el 5 de marzo de 2026 a mediodía poco después de despegar de la pista de la base aérea de Boufarik con una tripulación de seis personas a bordo", ha indicado la cartera de Defensa en un comunicado.

Otros cuatro tripulantes, con heridas de diversa gravedad, han sido trasladados al Hospital Central del Ejército. Las autoridades militares han abierto una "investigación exhaustiva" para determinar las causas y circunstancias del incidente, mientras que también han trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.