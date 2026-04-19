Al menos dos muertos en una nueva oleada de ataques rusos sobre Ucrania

Archivo - Impacto de un dron de ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto en las últimas horas en una nueva oleada de ataques con proyectiles de las Fuerzas Armadas rusas sobre territorio ucraniano.

Un chico de 16 años ha fallecido en un ataque nocturno sobre Chernígov y cuatro personas más han resultado heridas, tres mujeres y un hombre, según ha informado el gobernador militar de la región, Dimitro Brishchinski. El ataque ha causado daños en un edificio administrativo, un centro educativo y siete viviendas particulares, tres de las cuales han quedado devastadas por el fuego.

El segundo fallecido ha muerto en la provincia de Járkov, donde han sido atacadas 19 poblaciones. Concretamente ha perecido en la localidad de Bogodujin, ha informado el gobernador militar de Járkov, Oleg Sinegubov, en redes sociales. Tenía 30 años y hay cuatro personas más heridas, todas ellas mujeres.

Tres personas más, también mujeres, de 85, 63 y 59 años, han resultado heridas en un ataque con bombas guiadas sobre Balabine, en la región de Zaporiyia, ha informado el gobernador militar regional, Ivan Fedorov.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado que en la última semana Rusia ha lanzado 2.360 drones de ataque, más de 1.320 bombas guiadas y 60 misiles y se ha lamentado por la relajación de las sanciones al petróleo ruso. "Cada dólar que va al petróleo ruso es dinero para la guerra", ha protestado.

Rusia ha confirmado ataques en las últimas horas contra fábricas e instalaciones eléctricas ucranianas "empleadas por las Fuerzas Armadas ucranianas", así como puntos de lanzamiento de drones de largo alcance.