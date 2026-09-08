Al menos dos muertos y siete heridos en ataques de Rusia contra Kiev tras vencer la orden de suspensión por tres días

Imagen de archivo de ataques de Rusia contra Ucrania - Mykhaylo Palinchak/SOPA Images v / DPA

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una nueva andanada de ataques aéreos perpetrados en la madrugada de este martes por las fuerzas rusas contra Kiev, capital de Ucrania, se ha saldado con al menos dos personas muertas y siete más heridas, después de que haya finalizado la orden de suspensión de tres días dictada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado sábado con motivo de la visita de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Se tiene constancia de que siete personas han resultado heridas. Lamentablemente, también hay información sobre dos personas que han fallecido como consecuencia del ataque enemigo", ha informado la Gobernación de Kiev en un mensaje en redes.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitshko, ha precisado que, del total de heridos por cuenta de los ataques con misiles balísticos contra la urbe, tres han sido hospitalizados y otros tres han recibido asistencia ambulatoria.

Entre las zonas afectadas, ha precisado el regidor kievita, se encuentra el recinto de un centro educativo del distrito de Holosivski, incendios en zonas no residenciales de los distritos de Podilski y Darnitski.

Con relación a la visita de los enviados de la Casa Blanca a Moscú y Kiev este fin de semana, con vistas a la reanudación de las negociaciones para poner fin a la guerra, el propio Witkoff ha apuntado que se han logrado "progresos sustanciales", como un avance para la programación de "nuevas conversaciones trilaterales".