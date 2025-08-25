Al menos dos policías muertos y 18 heridos en un ataque de milicianos en el norte de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de agentes de Policía de Pakistán. - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos agentes de las fuerzas de seguridad de Pakistán han muerto este lunes y otros 18 han resultado heridos en un ataque perpetrado por un grupo de milicianos en la localidad de Hangu, en la provincia septentrional de Jaiber Pastunjuá.

Las propias fuerzas de seguridad han confirmado lo sucedido y han informado de que varios "terroristas" atacaron un puesto policial en la zona de Torah Wadi. Las víctimas del ataque son miembros de los Cuerpos de Fronteras paquistaní, que se encuentran desplegados en la citada provincia y también en Baluchistán.

El portavoz de la Policía de Kohat ha indicado que los agentes fronterizos abrieron fuego también contra los milicianos y ha explicado que al menos seis de ellos han fallecido en el intercambio de disparos. "Lograron escapar y se llevaron los cuerpos de los fallecidos", ha matizado, según informaciones del diario 'Dawn'.

Asimismo, ha aclarado que los miembros de las fuerzas de seguridad que han resultado heridos han sido trasladados a un hospital de la zona tras recibir primeros auxilios.