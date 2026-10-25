Al menos un muerto y 14 heridos tras un ataque ucraniano contra la región rusa de Belgorod

Archivo - Un edificio residencial dañado tras un ataque con drones ucranianos en San Petesburgo, Rusia - Stringer / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades locales de Rusia han informado este domingo de al menos un fallecido y 14 heridos tras un ataque ucraniano "masivo" durante la noche en la capital de la región de Belgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania.

El gobernador de la región de Belgorod, Alexander Shuaveve, ha comunicado el aumento de heridos de 10 a 14, asegurando que ocho de ellos están siendo atendidos en hospitales de la ciudad. De ser necesario, las víctimas podrían ser trasladas a clínicas federales, según ha recogido la agencia rusa Interfax.

"Belgorod sufrió anoche un ataque masivo con drones: un civil ha fallecido y otras catorce personas han resultado heridas. En la capital regional, un civil ha fallecido como consecuencia del ataque nocturno con drones. Expreso mis condolencias a su familia, parientes y seres queridos", ha informado a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento, el ataque ha dañado 30 edificios de apartamentos, 35 automóviles, cuatro viviendas particulares, tres edificios administrativos, ocho locales comerciales y tras instalaciones sociales.

Asimismo, el Ejército ruso ha informado de la destrucción de 101 centros de control de vehículos aéreos no tripulados (VANT) de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las últimas 24 horas.