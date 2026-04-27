Al menos un muerto y 31 heridos por el temporal de nieve y viento en Rusia

Los servicios de emergencia rusos rescatan un coche atascado en medio de una fuerte nevada en la carretera federal A350 Chita-Zabaikalsk. - Europa Press/Contacto/Russian Emergency Ministry

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han confirmado al menos un muerto y 31 heridos a causa del temporal de viento y nieve que azota distintas regiones del país, incluida la región de Moscú que se enfrenta a una alerta naranja este mismo lunes.

Las inclemencias climatológicas han sacudido amplias zonas del país, incluyendo los distritos federales Central, donde se encuentra Moscú, y Noroeste, que engloba San Petersburgo, dejando la muerte de un niño y la hospitalización de 31 personas, cuatro de ellos también menores, ha informado el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia según recoge la agencia Interfax.

El accidente mortal se ha producido en la región de Samara donde un árbol cayó sobre dos menores, matando a un niños mientras que el otro resultó herido y fue trasladado a un hospital, ha confirmado la Fiscalía del Distrito de Kuibishevski, en la ciudad de Samara.

La Fiscalía ha informado de que ha lanzado una investigación para inspeccionar el cumplimiento de la legislación federal sobre desarrollo urbano en la zona del accidente.

Entre los daños material del temporal están 80 vehículos, la caída de más de 740 árboles, así como el corte de electricidad que han sufrido más de 76.000 personas. "Se está proporcionando información al público y se están llevando a cabo operaciones de recuperación de emergencia", han indicado las autoridades rusas.

Precisamente los coletazos de este temporal se sienten en la región de Moscú, donde se ha activado la alerta naranja, segundo nivel más alto, y se espera aguanieve, nieve, hielo y ráfagas de viento de 90 kilómetros por hora.

En la capital, la alerta está vigente hasta esta noche, con la mirada puesta en la posible acumulación de nieve en tendidos eléctricos y árboles.