Al menos un muerto y 39 heridos en Milán (Italia) al estrellarse un tranvía contra un edificio

Agentes de la Policía italiana en Milán - POLICÍA DE ESTADO DE ITALIA

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y 39 han resultado heridas, tres de gravedad, al descarrilar este viernes en Milán (Italia) un tranvía que ha terminado estrellándose contra una tienda cerca del centro de la ciudad.

El suceso, que ha desatado la movilización de cinco unidades de bomberos, ocurrió poco después de las 16.00 en la calle de Vittorio Veneto, mientras el tranvía circulaba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia.

Las primeras investigaciones, según fuentes próximas a 'L'Stampa', apuntan a un exceso de velocidad del tranvía, un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que había empezado a operar en Milán unas semanas antes, como motivo del descarrilamiento, que acabó llevándose por delante a un transeúnte.

El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, ya se encuentra en la escena del siniestro y ha confirmado la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo.

Los tres heridos graves han sido trasladados al Hospital Niguarda con pronóstico reservado.