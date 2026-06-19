Al menos un muerto y 89 heridos por la colisión de dos trenes en Bedford (Reino Unido)

Archivo - Bandera de Reino Unido - Europa Press/Contacto/Simon Chapman - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y 89 han resultado heridas a causa del choque de dos trenes cerca de la localidad británica de Bedford, en el centro del país, han confirmado las autoridades.

El subcomisario de la Policía de Transporte Británica, Stuart Cundy, así lo ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena Sky News, tras ordenar un "amplio despliegue" de los servicios de emergencias para hacer frente a lo que ha calificado de "incidente grave".

"Estamos trabajando con rapidez para esclarecer lo sucedido y proporcionaremos más información en cuanto sea posible", ha agregado.

Por su parte, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra ha confirmado hasta el momento que hay unos 89 heridos, entre ellos once en estado "muy grave" que ya han sido trasladados a hospitales y 56 con heridas "leves".

Más de 20 ambulancias, equipos especializados y seis ambulancias aéreas han sido desplegadas para dar respuesta al suceso, ha señalado.

La colisión ha tenido lugar al sur del cruce de Elstow, ha indicado la compañía ferroviaria, según recoge el diario 'The Guardia'.