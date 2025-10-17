Al menos un muerto y cerca de veinte desaparecidos por un naufragio al sureste de la isla italiana de Lampedusa

Archivo - Operación de rescate de un barco de migrantes frente a las costas italianas - Flavio Gasperini/SOS Mediterrane / DPA - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y cerca de veinte más están desaparecidas por el naufragio de una embarcación a unas 50 millas (92 kilómetros) al sureste de la isla italiana de Lampedusa, según ha informado este viernes la Guardia Costera de Italia.

Según la información inicial, había aproximadamente 30 personas a bordo del barco cuando volcó. Las autoridades han activado una operación de búsqueda y rescate desde que en la noche del jueves avistó la embarcación en la zona de búsqueda y rescate de Malta.

Durante las operaciones de rescate, han recuperado un cuerpo, mientras que han rescatado a un total de once personas. "Las operaciones continúan bajo la coordinación del Centro de Coordinación de Rescate de Malta", reza un comunicado.

En lo que va de año, cerca de 900 personas han perdido la vida en la ruta migratoria marítima del Mediterráneo Central, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que eleva a más de 25.300 las víctimas registradas desde que comenzaron a recopilarse registros en 2014.