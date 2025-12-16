Al menos un muerto y cuatro desaparecidos en el naufragio de un pesquero frente a las costas de Aveiro (Portugal)

Archivo - Un hombre pesca frente a las costas de Portugal - Europa Press/Contacto/Matias Basualdo - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras cuatro se encuentran desaparecidas después de que esta mañana naufragara una embarcación pesquera a unos 370 kilómetros de las costas de Aveiro, en el norte de Portugal.

Fuentes de la Armada portuguesa consultada por la agencia de noticias Lusa han informado de este balance, indicando que el fallecido es un pescador que había sido rescatado en parada cardiorrespiratoria.

Previamente, la propia Armada había informado en un comunicado publicado en su página web de que había rescatado a tres tripulantes que se encontraban a bordo de una balsa salvavidas, uno de ellos en parada cardiorrespitoria, mientras que continuaban buscando a cuatro desaparecidos.

La alerta llegó a las 7.50 horas (hora local, 8.50 hora peninsular española) a través de la radio baliza de emergencia del propio pesquero, que llevaba a bordo a siete personas de nacionalidad indonesia, cuando hizo aguas mientras navegaba.

"Actualmente, se está buscando a las víctimas restantes en el lugar, a través de un pesquero y un buque mercante. También se ha activado el buque de patrulla oceánica 'Figueira da Foz' y una aeronave de la Fuerza Aérea portuguesa", reza el documento.