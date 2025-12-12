Al menos un muerto y cuatro heridos por un ataque de Rusia contra Dnipropetrovsk, en el sureste de Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de militares del Ejército de Ucrania. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas este viernes por un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra la localidad de Pavlogrado, en la provincia de Dnipropetrovsk, situada en el sureste de Ucrania.

El gobernador de la zona, Vladislav Haivanenko, ha indicado en un comunicado que la víctima mortal, que ha muerto en el marco de un "ataque con drones" perpetrado durante la noche, es un hombre de 71 años.

"Otras cuatro personas han resultado heridas. Una mujer de 54 años presenta quemaduras y está en estado grave", ha explicado, al tiempo que ha lamentado que cinco viviendas han sufrido un fuerte incendio y una ha quedado "completamente destruida".

El ataque también ha alcanzado el distrito de Sinelnikove, donde un inmueble ha sufrido daños a medida que avanza la invasión rusa del territorio. Este mismo viernes, las tropas rusas han perpetrado un "ataque masivo" contra la ciudad de Odesa, en el sur del país, donde han provocado daños en la infraestructura energética.

Así, muchas viviendas se han quedado sin electricidad, tal y como han indicado las autoridades locales en un comunicado difundido a través de Telegram. "A pesar de los esfuerzos de los sistemas de defensa aérea, la infraestructura energética se ha visto dañada", recoge el texto.

DRONES DERRIBADOS

Las autoridades de Ucrania han denunciado el lanzamiento de unos 80 drones por parte de Rusia durante las últimas horas --una cifra menor que la del día anterior--, 64 de los cuales habrían sido derribados, según ha informado la Fuerza Aérea en un comunicado difundido a través de Telegram.

Estos ataques "han sido repelidos gracias a la aviación, los misiles antiaéreos y los sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas", ha apuntado la Fuerza Aérea, que ha advertido de que algunos drones que no han podido ser interceptados han caído en territorio ucraniano.

Las autoridades rusas, por su parte, sitúan en 63 los drones ucranianos destruidos desde primera hora del día cuando se dirigían varios puntos del país, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que en total se han registrado 90 vehículos aéreos no tripulados del Ejército ucraniano, la mayoría de ellos sobre Briansk, cerca de la frontera, pero también sobre Yaroslavl y Moscú, entre otras zonas.