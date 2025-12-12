Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk en el marco de su invasión de Ucrania

Archivo - Un militar ruso en Kursk (archivo) - REGIÓN DE KURSK, RUSIA - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de una nueva localidad en el marco de su ofensiva en la provincia ucraniana de Donetsk, en el este del país, al hilo de los avances de los últimos meses de invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, el Ministerio de Defensa ruso ha especificado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo de fuerzas Sur liberaron durante la última semana las localidades de Seversk y Chervone, en Donetsk", si bien el jefe del Ejército, Valeri Gerasimov, ha confirmó el jueves la toma de la primera ciudad.

En este sentido, la cartera rusa ha hecho hincapié en que durante los últimos siete días han sido "liberadas" ocho localidades situadas en el este de Ucrania, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones, especialmente relevantes en el caso de Seversk.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.