Al menos un muerto y cuatro heridos en ataques rusos en Sumy (Ucrania)

Imagen de archivo de un bombero tras un ataque ruso en la región ucraniana de Sumy - Europa Press/Contacto/Francisco Richart

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas en varios ataques con drones llevados a cabo este miércoles por el Ejército de Rusia en la región de Sumi, en el norte de Ucrania, según un balance de las autoridades ucranianas.

La Fiscalía regional ha informado en un primer momento de que las tropas rusas han atacado sobre las 15.30 horas (hora local) un vehículo civil que repartía pan a la población local en la comunidad de Seredino-Budska (distrito de Shostka), matando a su conductor, de 34 años, e hiriendo a tres civiles.

El Ministerio Público, en colaboración con otros cuerpos de seguridad, está documentando las consecuencias del ataque y ha abierto una investigación por "la comisión de crímenes de guerra que han causado al muerte de una persona", al utilizar "métodos de guerra prohibidos por el Derecho Internacional".

Minutos después, ha informado de que Moscú ha llevado a cabo otro ataque con un vehículo aéreo no tripulado, en este caso contra un tractor que realizaba labores agrícolas en la localidad de Znob-Novjorodske, cerca de la frontera común, y en el que una persona de 26 años ha resultado herida, según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.