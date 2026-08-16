Al menos un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en Lexington (EEUU)

Archivo - Escena del crimen del Departamento de Policía de Lexington, Kentucky, Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Ryan C. Hermens - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido y cuatro más han resultado heridas en un tiroteo registrado este sábado en Lexington, en el estado estadounidense de Kentucky, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía de Lexington (LexPD), que mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los agentes recibieron en torno a las 18.48 horas (hora local) un aviso por disparos a la altura del número 200 de Midland Avenue. A su llegada, localizaron a cinco víctimas, que fueron inmediatamente trasladadas a un hospital de la zona.

Una de ellas falleció posteriormente a consecuencia de las heridas que presentaba, mientras que las otras cuatro personas presentaban lesiones que, según las autoridades, no ponían en riesgo sus vidas. La identidad de la persona fallecida aún no ha trascendido.

Más tarde, el jefe de la Policía de Lexington, Lawrence Weathers, ha explicado que entre los heridos figuran un niño de cuatro años y un adolescente de catorce.

La Policía de Lexington ha señalado que la investigación para tratar de aclarar lo sucedido continúa abierta y ha revelado que, hasta el momento, no dispone de información adicional sobre las circunstancias del tiroteo ni sobre posibles responsables.

Así las cosas, los investigadores han requerido la colaboración ciudadana y han instado a las personas que dispongan de información relevante para el caso a ponerse en contacto con la Policía de Lexington por vía telefónica, web o fax.