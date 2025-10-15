Al menos un muerto y dos heridos por la explosión de un coche bomba en Guayaquil, Ecuador

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas a causa de la detonación de un vehículo cerca de un centro comercial ubicado en el norte de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, han informado las autoridades locales.

El cuerpo de Bomberos de la localidad ha confirmado la muerte de una de las víctimas, un taxista que se encontraba en las inmediaciones del Mall del Sol, donde un vehículo ha explotado pasadas las 18.30 horas (hora local, 1.30 horas en la España peninsular y Baleares), de acuerdo a las informaciones del diario ecuatoriano 'Primicias'.

"Atendemos incendio vehicular en la Avenida Joaquín Orrantia. Despachamos dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias. Paramédicos brindan atención a varias personas heridas. Se registra una persona sin signos vitales", ha afirmado el organismo en su cuenta de la red social X.

La detonación ha envuelto en llamas una camioneta blanca, causando además de las víctimas, daños en la infraestructura del centro comercial y de un edificio próximo a éste.

El gobernador de la provincia del Guayas, Humberto Plaza, ha asegurado en declaraciones concedidas a la cadena TC Televisión en un mensaje dirigido a los responsables que "los vamos a buscar debajo de las piedras". "Los vamos a encontrar en sus madrigueras. Y pueden estar ustedes seguros, como que Dios existe, que vamos a dar con ustedes y van a tener que pagarla", ha agregado.

Además, ha asegurado que "van a estar presos por terrorismo", si bien hasta el momento no ha habido confirmación por parte de las autoridades de que consideren la explosión como un atentado de esta característica.