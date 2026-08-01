Al menos un muerto y un herido en un ataque terrorista en la región de Cachemira (India), el segundo en dos semanas

Archivo - Las fuerzas de seguridad llevan a cabo registros en los controles de seguridad de Lal Chowk, en Srinagar, tras la explosión de un coche en Delhi. - Europa Press/Contacto/Danish Showkat - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado gravemente herida tras un ataque terrorista en Kulgam, en la región de Cachemira, en el noreste de India, en lo que representa el segundo atentado registrado en la zona en las últimas dos semanas.

Las víctimas son dos trabajadores de la construcción que resultaron tiroteados por terroristas en la localidad de Kilam, a 16 kilómetros de la ciudad de Kulgam, que se encuentra bajo máxima alerta de seguridad, activada precisamente tras el atentado contra un policía el pasado 22 de julio a manos de otros terroristas.

Este nuevo episodio conforma el segundo ataque desde la masacre de Pahalgam en abril de 2025, donde 28 personas perdieron la vida a manos de los militantes del Frente de Resistencia, una milicia islamista y separatista de Cachemira.

Ambos trabajadores fueron heridos en el ataque, y uno de ellos ha falleció a causa de la gravedad de sus heridas mientras se encontraba de camino al Hospital Univeristario de Anantnag.

Según han indicado autoridades policiales en declaraciones recogidas por el diario 'Hindustan Times', los terroristas habrían huido del lugar rápidamente, por lo que se ha puesto en marcha un amplio operativo de búsqueda y captura en la localidad y sus alrededores.

"Las fuerzas de seguridad están intentando localizar a los terroristas responsables de este ataque", han afirmado.

De esta manera, el gobernador de Cachemira, Manoj Sinha, ha señalado que se trata de un acto "cobarde" y ha asegurado que "intensificará" las operaciones militares.

"Hablé con las autoridades policiales y altos funcionarios de seguridad tras el brutal ataque terrorista en Kulgam en el que fue asesinado un trabajador de Chhattisgarh. Condeno enérgicamente este acto cobarde. He dirigido a nuestras fuerzas de seguridad a intensificar sus operaciones y eliminar a los terroristas", ha informado en una publicación en sus redes sociales.