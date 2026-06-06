Al menos un muerto y un herido tras ataques recientes con drones de Rusia en la frontera con Ucrania

Archivo - Las fuerzas de seguridad recogen los restos de un dron de ataque utilizado por las tropas rusas para atacar una zona residencial en el distrito de Shevchenkivskyi, en Zaporiya, Ucrania - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos un civil ha muerto y otro ha resultado herido este viernes tras una serie de ataques con drones en la región de Bélgorod, en el suroeste de Rusia y en la frontera con Ucrania, según han confirmado los servicios de emergencias locales.

El incidente más grave se ha registrado en la ciudad de Shebekino, donde un dron ha impactado de forma directa contra un automóvil que circulaba por la carretera, provocando así la muerte instantánea del conductor "debido a la gravedad de las heridas sufridas".

Asimismo, en el pueblo de Otradnoye, situado en el distrito de Bélgorod, otro hombre ha tenido que recibir asistencia médica de urgencia tras sufrir múltiples heridas de metralla en la espalda provocadas por la detonación de otro dron.

Las autoridades locales han urgido a la población de los municipios fronterizos a que extremen las precauciones ante la persistente incursión de drones el espacio aéreo de la provincia.

De esta manera, Ucrania responde ante los últimos ataques perpetrados por Rusia en los que seis personas han muerto en las provincias de Kiev y Dnipropetrovsk, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El jefe de la Administración Militar de Kiev, Mikola Kalashnik, ha detallado en redes sociales que al menos cuatro personas han muerto a causa de un ataque con drones contra una "fábrica alimentaria" dedicada a la producción de comida para bebés en la localidad de Brovari.