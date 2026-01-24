Al menos un muerto en nuevos ataques israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego

Cadáveres en el Hospital Al Shifa, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este sábado en Yabalia al Balad, en el norte de la Franja de Gaza, en una nueva acción de las fuerzas militares israelíes en el enclave a pesar del alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre. Ya son 482 los fallecidos en la Franja desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el último balance de las autoridades gazatíes.

Además del ataque de Yabalia al Balad, medios palestinos informan de bombardeos de artillería de las Fuerzas Armadas israelíes en lugares como el barrio de Al Zeitún, en el sureste de la ciudad de Gaza.

El Complejo Médico Al Nasser ha dado cuenta de otro palestino herido fuera de la zona delimitada para el despliegue israelí en la región de Jan Yunís, en el sur de la Franja, según recoge el diario palestino 'Filastín'. Por otra parte, se ha informado de ataques de helicópteros israelíes en Rafá, en el extremo sur del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha registrado 481 muertos y más de 1.313 heridos desde el inicio del alto el fuego, alcanzado al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza, según el balance publicado este sábado, que no incluye las víctimas de esta jornada.

El informe del Ministerio incluye cuatro fallecidos y doce heridos en las últimas 48 horas, además la muerte de un bebé de tres meses a causa del intenso frío en el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, con lo que ya son diez los menores fallecidos por el frío durante este invierno.

Además, en total se han recuperado los cuerpos sin vida de 713 personas en las zonas en las que se replegaron las tropas israelíes. El balance de muertos a causa de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 se sitúa en 71.654 y 171.329 heridos, según las autoridades de Gaza. La cifra incluye 88 fallecidos tras la aprobación de estos casos por la Comisión de Aprobación de Mártires entre el 16 y el 23 de enero.