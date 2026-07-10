Al menos un muerto y once heridos en ataques rusos en la región de Járkov

Ataque a un edificio de viviendas en Járkov. - Europa Press/Contacto/Viacheslav Madiievskyi

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras once han resultado heridas en ataques lanzados por el Ejército ruso contra la región de Járkov, atacando zonas residenciales y resultando dañada una gasolinera.

"Como consecuencia de los bombardeos, una persona murió y otras 11 resultaron heridas, entre ellas un menor", ha anunciado el gobernador de la región, Oleg Sinegubov, en un comunicado en redes sociales.

Según ha detallado, la víctima mortal se ha registrado en la ciudad de Valki, donde murió una mujer de 50 años y resultaron heridos dos hombres de 27 y 18 años, así como una mujer de 23 años.

Otro ataque en Krasnokutsk ha dejado tres heridos, mientras que en el asentamiento de Zolochiv resultaron heridos cuatro personas, incluyendo un bebé de cinco meses. En Mala Danilivka, otro hombre ha sido contabilizado como herido tras sufrir una reacción aguda al estrés ante los ataques.

Las autoridades ucranianas han anunciado que sus defensas antiaéreas han derribado 114 drones en las últimas horas mientras se calcula que han lanzado un total de 137 contra distintos puntos del país.