Al menos un muerto y seis heridos en un ataque con arma blanca en Canadá

Imagen de archivo de la Policía tras un tiroteo en Canadá - Europa Press/Contacto/Darryl Dyck

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas en una comunidad indígena de la provincia canadiense de Manitoba, en el centro del país norteamericano, según las autoridades, que han confirmado que el atacante ha fallecido.

"Esta mañana, varias personas han sido apuñaladas en la Primera Nación Hollow Water. Confirmamos que al menos seis víctimas han sido trasladadas al hospital y una ha fallecido. El sospechoso también ha fallecido", reza un comunicado de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en Manitoba facilitado a Europa Press.

Por el momento, agentes de la Policía continúan "en el lugar de los hechos de la comunidad, así como en la carretera 304", ha agregado, tras anunciar que estaba cerrada en ambas direcciones. "Nuestros agentes están recopilando información para determinar qué ha ocurrido exactamente", ha explicado.

Asimismo, han trasladado sus "más sinceras condolencias a todos los miembros de la Primera Nación Hollow Water y a todos los afectados por este acto de violencia sin sentido".

El suceso ha tenido lugar sobre las 8.30 horas (hora local) en una comunidad indígena ubicada a unos 160 kilómetros al noreste de la capital de Manitoba, Winnipeg.

Horas antes la RCMP había indicado que estaba "respondiendo a un grave incidente", por lo que los residentes podían "esperar una fuerte presencia policial en la comunidad durante todo el día". Sin embargo, había agregado que "actualmente no hay riesgo para la seguridad pública".