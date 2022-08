Al menos un muerto y 51 heridos por una explosión en un mercado mayorista en la capital de Armenia

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido y otras 51 han resultado heridas por una enorme explosión ocurrida este domingo en un almacén de productos pirotécnicos dentro de un mercado mayorista de la capital de Armenia, Ereván.

La explosión ha ocurrido en torno a las 13.20, hora local (dos horas menos en la España peninsular) y ha causado graves daños en el mercado de Surmalu, de acuerdo con el Centro Nacional de Gestión de Crisis en un comunicado recogido por ArmenPress.

El fallecido ha sido identificado como un hombre de 40 años, de acuerdo con el último balance del Ministerio de Situaciones de Emergencia, y entre los heridos habría diez menores de edad.

An explosion occurred in the "Surmalu" shopping center in #Yerevan, the Armenian Ministry of Emergency Situations reports.



According to preliminary information, there are victims. pic.twitter.com/ZAVcI6umqg