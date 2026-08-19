Al menos nueve muertos y varios heridos por un incendio en un hotel de Calcuta, en el este de India

Archivo - Imgen de archivo de bomberos de India. - Europa Press/Contacto/Idrees Abbas - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto y varias han resultado heridas en un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en un hotel del centro de la ciudad de Calcuta, en el este de India, según han informado las autoridades del país.

El Cuerpo de Bomberos ha indicado que el fuego se ha producido en la calle Mirza Ghalib sobre las 2.00 horas (hora local) y ha detallado que los fallecidos son ciudadanos procedentes de Bangladesh que se habían desplazado hasta la localidad para recibir tratamiento médico.

De momento, se desconocen las causas del incendio, que se ha registrado tan solo dos días después de que otro dejara ocho muertos en el estado de Bengala Occidental. Este miércoles, otras tras 28 personas han sido rescatadas con vida del interior del edificio, según informaciones de la agencia de noticias ANI.

Los dueños del hotel han sido puestos bajo custodia para ser interrogados a medida que avanzan las investigaciones.