Al menos nueve soldados soldados paquistaníes muertos y otros seis heridos en un ataque en Baluchistán

Archivo - Restos de un coche bomba tras explotar en Peshawar, Pakistán - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve miembros del Ejército de Pakistán han muerto en un ataque que ha tenido lugar en Baluchistán, región fronteriza con Irán, y que ha desatado enfrentamientos en los que otros seis militares paquistaníes han resultado heridos, han indicado este martes las autoridades locales.

"Un oficial y otros ocho miembros del personal de seguridad se sacrificaron mientras luchaban con valentía, y otros seis resultaron heridos", ha declarado un funcionario del distrito de Washuk, donde tuvo lugar el ataque, al diario paquistaní 'Dawn'.

El incidente tuvo lugar en la noche de este lunes, cuando un convoy de fuerzas gubernamentales fue víctima de una emboscada, si bien los militares respondieron al fuego desatando un enfrentamiento que también provocó "bajas en el otro bando".

Islamabad ha sido el escenario precisamente este martes de un encuentro entre las autoridades de Pakistán y las de Estados Unidos en el que han reafirmado "su compromiso compartido de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones".

En una declaración conjunta difundida por el Departamento de Estado, ambos países han subrayado la importancia "crucial desarrollar enfoques eficaces ante las amenazas terroristas, incluidas las que plantean el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP) y Tehrik e Taliban Pakistan", los denominados talibán paquistaníes.

En la víspera, Washington incluyó al BLA y a la Brigada Majeed, que funciona como su escuadrón suicida, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.