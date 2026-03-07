Al menos ocho civiles muertos en un ataque de fuerzas progubernamentales en el este de RDC, según el M23

Archivo - Milicianos del M23 en el este de República Democrática del Congo - Europa Press/Contacto/stringer - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho civiles han muerto y doce más han resultado heridos en un ataque de fuerzas progubernametnales en Kibanda Mangobo, según ha denunciado el grupo rebelde M23.

"Fuerzas leales al régimen de Kinshasa han atacado con drones y artillería pesada zonas densamente pobladas de Kibanda Mangobo", en Kivu Sur, en el este de República Democrática del Congo, ha señalado el portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, en un mensaje publicado en redes sociales.

Kanyuka ha denunciado la "guerra indiscriminada librada por Kinshasa contra la población civil" y ha subrayado la voluntad del M23, autodenominado Ejército Revolucionario Congoleño (ARC), para "defender y proteger a la población civil víctima de la guerra impuesta por el régimen de Kinshasa".

El portavoz ha denunciado además bombardeos indiscriminados contra zonas densamente pobladas de Mushaki en la madrugada del sábado, unos ataques "realizados sin consideración alguna por la vida humana" y que causaron la muerte de varios civiles y destruyeron numerosas viviendas, aunque no ha concretado víctimas. También habrían atacado Gakenke, en Minembwe, "continuando así su campaña sistemática de limpieza étnica".

El M23 acusó el 25 de febrero al Ejército de lanzar una "ofensiva a gran escala" en el este del país, incluidos ataques contra "zonas densamente pobladas" a pesar del alto el fuego pactado el 13 de febrero a propuesta del presidente de Angola, Joao Lourenço.