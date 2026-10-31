Al menos ocho detenidos en una nueva jornada de protestas en varias ciudades de Italia contra el Gobierno de Meloni

Una desna multitud de manifestantes marchan por la Via dei Fori Imperiali en Roma, Italia, 30 de octubre de 2026 (archivo) - Luigi Avantaggiato / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han sido detenidas este viernes en Roma, en una nueva jornada de protestas contra el Gobierno de la primera ministra, Georgia Meloni, que comenzaron de forma pacífica, pero que durante la noche han derivado en tensiones --con lanzamientos de botellas a la policía, cargas antidisturbios y uso de cañones de agua-- en el centro de la capital italiana.

Las marchas matutinas han transcurrido sin incidentes, pero posteriormente se ha intensificado las tensiones entre los manifestantes y la Policía. En la capital, un segmento se ha separado de la marcha principal para lanzar objetos contra los agentes y prender fuego a varios contenedores de basura, según han informado medios italianos.

Las tensiones han ido aumentando a lo largo de la tarde y finalmente han sido detenidas ocho personas que intentaron romper las barreras policiales.

Mientras, en Turín, los agentes han utilizado también cañones de agua y han efectuado disparos con explosivos para repeler a los manifestantes que se habían acercado a los cordones policiales. Por la noche, se han producido nuevos enfrentamientos, cuando los manifestantes han lanzado una lluvia de botellas, provocando que la Policía respondiese con gases lacrimógenos.

También hubo tensión en la ciudad de Mestre, cerca de Venecia, donde siete agentes han sufrido contusiones y cortes cuando los protestantes intentaron romper el cordón que bloqueaba la carretera. Asimismo, en la ciudad de Vicenza (noreste), diez manifestantes y policías han resultado heridos en los disturbios.

En Milán, escenario de violencia y saqueos desde hace dos semanas, los manifestantes han recorrido la ciudad, dejando grafitis con lemas como "Meloni ahorcada". En este sentido, el despliegue de un contingente de 500 efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la ciudad se ha prorrogado hasta el 31 de marzo de 2027.

En plena huelga general, la Unión Socialista Obrera Italiana (USB) ha convocado varias manifestaciones en distintas ciudades del país, como Roma, Turín o Milán. La USB ha estimado que más de un millón de personas han salido a las calles, mientras que el Ministerio del Interior ha contabilizado una cifra menor, tan solo 255.000 manifestantes.

Las manifestaciones se producen en un contexto de creciente presión económica sobre los hogares italianos, especialmente entre las rentas bajas y medias, afectados por la inflación, el encarecimiento de la gasolina y el diésel y el estancamiento de los salarios; situación a la que se suma la dificultad para acceder a viviendas asequibles en los principales núcleos urbanos del país.