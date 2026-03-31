Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

Ambulancia y efectivos de Magen David Adom (MDA), la Estrella de David Roja, en Israel. - MAGEN DAVID ADOM (MDA), LA ESTRELLA DE DAVID ROJA

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han resultado heridas este martes a causa de un ataque con misil perpetrado por las fuerzas de Irán y que ha hecho saltar las sirenas antiaéreas en zonas del centro de Israel, según han informado los equipos de emergencias del país.

Un total de ocho personas han resultado heridas de levedad por el impacto del misil lanzado desde territorio iraní en respuesta a los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra el país en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero.

El servicio de ambulancias del Magen David Adom (la Estrella de David Roja) ha señalado que las explosiones han dejado heridos y daños en varios inmuebles situados en las inmediaciones de la zona de ataque y ha apuntado al posible uso de bombas de racimo.

Así, ha confirmado impactos en Bnei Brak, Ramat Gan y Peta Tikva, entre otras zonas, donde varios vehículos se han incendiado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Por su parte, las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.