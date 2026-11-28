Archivo - Helicóptero ruso Mil Mi-17 del Ejército peruano, durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha contra el Crimen Organizado en el Cuartel General del Ejército - Carlos Garcia Granthon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho efectivos de las Fuerzas Armadas de Perú han fallecido y otro ha resultado herido tras estrellarse un helicóptero de las Fuerzas Aéreas en las inmediaciones de la localidad de Sanabamba, en la región selvática del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), según han confirmado las autoridades.

A bordo de la aeronave viajaban nueve militares --cinco miembros de la tripulación de las Fuerzas Aéreas y tres efectivos de una patrulla del Ejército, además del piloto--, que han sido localizados tras el despliegue de las operaciones de búsqueda y rescate en la zona del siniestro.

El único superviviente ha sido el piloto de la aeronave, quien ha sido evacuado a Lima para recibir atención médica especializada de acuerdo con el comunicado oficial difundido por las autoridades militares.

Por su parte, el ministro de Defensa peruano, Rafael Belaúnde Llosa, ha explicado en declaraciones a la emisora local RPP que el helicóptero participaba en una operación nocturna para replegar a tres comandos que realizaban tareas de reconocimiento en un área donde opera el grupo armado Sendero Luminoso.

Según ha detallado el ministro, el siniestro se ha producido durante la fase final del aterrizaje, cuando la aeronave maniobraba a muy baja altura y una de sus aspas golpeó aparentemente contra un árbol, lo que provocó el vuelco del aparato.

Así, el Comando Especial VRAEM ha señalado que las circunstancias exactas del accidente ya están siendo investigadas por las instancias competentes.