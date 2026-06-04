Al menos ocho muertos y 15 heridos por ataques de Israel contra Líbano un día después de las negociaciones

Vista de la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, asediada por ataques de Israel - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto y otras 15 han resultado heridas a causa de ataques de Israel contra distintas localidades en el sur y el este de Líbano, a pesar de un alto el fuego alcanzado a mediados de abril y pactado nuevamente tras una ronda de negociaciones entre delegaciones de los dos países celebrada esta semana en Washignton.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado que cinco de las víctimas han fallecido tras un bombardeo perpetrado por el Ejército israelí contra la ciudad de Sahmar, en el valle de la Becá, que ha dejado además un herido.

Mientras, los ataques de Israel contra el sur de Líbano han provocado tres muertos y siete heridos, entre ellos tres menores, en el distrito de Tiro, ha indicado en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA.

El Ministerio ha confirmado además que un ataque de las tropas israelíes efectuado durante la madrugada en Arab al Yal, en el distrito de Sidón, ha dejado siete personas heridas, incluidos dos niños.

Este mismo jueves, la cartera ha elevado a 3.526 los muertos, incluidos 129 profesionales sanitarios, y 10.733 los heridos por los ataques de Israel contra Líbano desde el pasado 2 de marzo, día en que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus enfrentamientos.