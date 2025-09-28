Al menos ocho palestinos muertos durante la madrugada en bombardeos del Ejército de Israel

Columna de humo que sale de un edificio del centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho palestinos --entre los que están incluidos niños-- han perdido la vida y un número sin determinar han resultado heridos después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaran el centro de la Franja de Gaza.

Los bombardeos han estado dirigidos contra dos casas ubicadas en el campo de refugiados de Nuseirat, en concreto, una de ellas era la casa de la familia Abu Amer donde han muerto seis de las víctimas, según han recogido fuentes médicas de Gaza citadas por la agencia palestina de noticias Wafa.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este sábado la muerte de al menos 74 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 65.900.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 77 fallecidos --incluidos tres cuerpos recuperados fallecidos con anterioridad-- y 256 heridos, por lo que ha subrayado que "el balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.926 mártires y 167.783 heridos desde el 7 de octubre".