Al menos once muertos en el oeste de Irán tras la explosión de un camión cisterna

Archivo - Accidente de tráfico en Moscú - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto y otras siete han resultado heridas después de que un camión cisterna haya explotado provocando así un accidente de tráfico en la región del Kurdistán iraní, ubicada en el noroeste del país, según han informado las autoridades locales.

El incidente ha tenido lugar en una carretera interurbana entre el condado de Sanandaj, en la provincia de Kurdistán, y el condado de Hamedan, en la provincia de Hamedán, según ha declarado el jefe de los servicios médicos de la región, Babak Hodaei, en declaraciones recogidas por la cadena estatal iraní IRIB.

Según ha informado Hodaei, el incidente habría provocado que varios vehículos cercanos se incendiaran, y ha agregado que los equipos de rescate han trasladado directamente a los heridos a un hospital en Sarandaj.

Las operaciones de rescate siguen en curso, de acuerdo con la cadena estatal.