Al menos seis heridos en un ataque ruso sobre Odesa

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han resultado heridos este miércoles como consecuencia de los ataques que las fuerzas rusas han lanzado durante la noche en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania.

El gobernador de la región de Odesa, Serhi Lisak, ha detallado que entre los heridos hay tres menores de edad. Los ataques han dejado sin electricidad, agua y calefacción a algunas zonas de la ciudad, ha contado en un mensaje en Telegram.

Los ataques han dañado infraestructura crítica, un día después de que Ucrania denunciara que Rusia había atacado con drones instalaciones del puerto de Odesa, alcanzando dos buques civiles que se disponían a cargar trigo.

También en el área del mar Negro, las autoridades rusas han afirmado haber interceptado medio centenar de drones ucranianos, de los más de 80 que Kiev ha utilizado durante la pasada noche para golpear otras regiones de Rusia, entre ellas Briansk, Crimea, Krasnodar y Lipetsk.

Las tropas rusas han lanzado decenas de ataques contra el puerto de Odesa, de importancia estratégica, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sin que los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo hayan dado resultados hasta la fecha.