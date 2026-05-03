Al menos seis muertos en ataques israelíes en Líbano a pesar del alto el fuego

Archivo - Militares israelíes en el sur de Líbano (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han perdido la vida en las últimas horas en ataques israelíes en suelo libanés, según ha informado las autoridades del país árabe, a pesar del alto el fuego en vigor.

Tres personas han muerto en un ataque de la aviación israelí sobre la mezquita de Al Samayé, en el centro de esta localidad, a unos seis kilómetros de la ciudad de Tiro, informa la agencia de noticias oficial libanesa, NNA. La zona es objeto de ataques israelíes desde la noche.

Otras dos personas han muerto en Arabsalim, concretamente en un ataque contra un restaurante y una farmacia contigua. Ambos inmuebles han quedado completamente destruidos por el ataque y las detonaciones de las bombonas de gas y depósitos de combustible que había en las instalaciones.

Por último, una persona ha muerto y varias más han resultado heridas en ataques de drones en los distritos de Tiro y Bint Yebeil. El fallecido ha sido registrado en la localidad de Haris y también ha habido ataques en Srifa, donde cuatro rescatistas han resultado heridos.

Más tarde, las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado la muerte de "dos terroristas armados de Hezbolá que operaban al sur de la Línea de Defensa Avanzada y representaban una amenaza inminente para las tropas".

Asimismo se han constatado ataques israelíes en Yuaya (Tiro), donde ha sido bombardeada una motocicleta y en Frun (Bint Yebeil), así como bombardeos con obuses de artillería en Burj Qalauiyé, Ghanduriyé, Kunín (Bint Yebeil), así como Tulín, el valle de Wadi el Huyeir (Marjayún), Mansuri y Biut el Sayad (Tiro), Zautar el Charkiyé, Zautar el Gharbiyé, Yohmor y Meifdún (Nabatiyé).

Aviones de combate israelíes han bombardeado Blat (Marjayún), Wadi Berghoz, Jabur, Rihane y Qatrani (distrito de Yezín), han impactado proyectiles en Qlailé (Tiro) y también ha sido atacado un complejo turístico entre Yaryua y Arab Salim (Nabatiyé).

Además, Israel llevó a cabo voladuras de edificios a las afueras de Meis el Yabal (Marjayún), en el distrito de Bint Yebeil y en Chihín (Tiro).

Las propias Fuerzas Armadas israelíes han emitido alertas de evacuación para las localidades de Al Duwair, Arab Salim, Al Sharqiya, Yibshit, Braashit, Sarafand, Dunin, Birket, el puente de Qaaqaa, Al Qasiba (Nabatiyé) y Kafra Sir por ataques de represalia por la "violación del acuerdo de alto el fuego por parte del partido terrorista Hezbolá".

"Por su seguridad deben evacuar sus hogares de inmediato y alejarse de las aldeas y pueblos a una distancia no menor a 1.000 metros hacia terrenos abiertos", ha planteado el portavoz en árabe del Ejército israelí Avichai Adrai.

Por su parte, Hezbolá reivindicó el sábado por la noche un nuevo ataque de artillería contra vehículos y soldados israelíes en la aldea ocupada de Bayada, en la costa situada al sur de Tiro. Por el momento no hay noticia de daños personales ni materiales.