Al menos seis personas muertas en el incendio de una fábrica de cosméticos en Turquía

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han perdido la vida y siete han resultado heridas este sábado después de que se desatara un incendio en una fábrica de perfumes en Dilovasi, en el noroeste de Turquía, incidente por el que se han emitido órdenes de detención contra tres personas.

"Ruego a Dios que tenga misericordia de nuestros hermanos y hermanas que perdieron la vida en el incendio que se desató en un almacén en el distrito de Dilovasi de Kocaeli. Nuestras unidades pertinentes, especialmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, han iniciado las investigaciones sobre el incendio", ha indicado el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en un mensaje desde su cuenta de X.

Las seis víctimas mortales se encontraban dentro del edificio cuando comenzó el fuego. Al lugar acudieron los equipos de bomberos que pudieron extinguir el incendio aunque la estructura del edificio ha quedado gravemente dañada.

"La Fiscalía General de Gebze inició rápidamente una investigación judicial en relación con un incendio que se produjo en un lugar de trabajo en el distrito de Dilovasi, en Kocaeli", ha indicado el ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, para después confirmar las órdenes de arresto contra tres sospechosos.

Por su parte, el responsable de la cartera de Trabajo turco se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para evaluar los trabajos de rescate y extinción del fuego. Además, ha acudido al hospital para visitar a los heridos, algunos de los cuales --así como los fallecidos-- se encontraban en su puesto de trabajo en el momento del incendio.

"(Nuestro) Ministerio ha asignado dos inspectores jefe y un inspector al caso, y se está supervisando meticulosamente todo el proceso", ha expresado el Ministerio de Trabajo en un comunicado al respecto de la investigación del incidente.