Al menos siete migrantes se fugan de un centro de detención a las afueras de París

Imagen de archivo de la Policía de Francia. - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han informado este lunes de que al menos siete migrantes se han escapado durante la noche de un centro de detención situado a las afueras de París, en la zona de Vincennes, donde se encontraban retenidos a la espera de que se resolviera su situación legal.

Todos ellos se habrían fugado durante la noche a través de un conducto de ventilación del centro de detención administrativa, tal y como han indicado fuentes cercanas al asunto al diario 'Le Figaro'.

El incidente tuvo lugar sobre las 1.15 horas (hora local), en una fuga que ha sido captada por las imágenes de seguridad de las instalaciones de detención. En total, diez migrantes trataron de escaparse, pero tres fueron detenidos nuevamente por las fuerzas de seguridad.

La Policía ha lamentado que, al menos de momento, se desconoce el paradero de los otros siete, cuyas "vías de escape no han podido ser determinadas". Los otros tres han sido puestos bajo custodia para ser interrogados, además de acusados de "intento de escapar y vandalismo".

Las fuerzas de seguridad han descartado que ninguno de ellos se encontrara en la denominada 'Fichier S' y que incluye a aquellas personas que son consideradas una amenaza para la seguridad nacional del país.