Al menos siete migrantes muertos al naufragar una embarcación frente a las costas de Gambia

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas migrantes han fallecido este jueves al naufragar una embarcación que supuestamente llevaba a más de 200 individuos frente a las costas de Gambia, según las autoridades del país africano, que advierten de que por el momento "varios más" siguen desaparecidos, por lo que el balance de víctimas mortales puede aumentar en las próximas horas.

El Ministerio de Defensa gambiano ha detallado que han conseguido rescatar a 96 personas, de las cuales 39 están ingresadas en el mayor hospital del país, en la capital, Banjul, y otras 56 están recibiendo tratamiento en la Base Naval. Entre ellas, hay al menos una decena en estado crítico que están recibiendo atención médica urgente.

La embarcación naufragó alrededor de la medianoche del 31 de diciembre en las inmediaciones de Jinack, en la región Banco Norte, donde quedó encallada en un banco de arena. Tras recibir la alerta de socorro, el buque patrullero naval GNS Jambarr acudió al lugar del incidente.

"La Armada inició de inmediato una operación de búsqueda, rescate y recuperación en coordinación con las agencias de seguridad y respuesta a emergencias. También se envió un buque de rescate naval sobre las 1.00 horas (hora local)", según reza un comunicado publicado por la mencionada cartera ministerial en su perfil de la red social Facebook.

Asimismo, participaron tres lanchas rápidas navales y una patrullera costera, con el apoyo de una canoa pesquera local, cuyos operadores se ofrecieron como voluntarios para ayudar en el rescate. Por ahora las autoridades están trabajando para verificar las nacionalidades de quienes se encontraban en la embarcación que zozobró.

Con el plan nacional de respuesta de emergencias activado, el Gobierno gambiano continúa realizando las operaciones de búsqueda y rescate, que se han intensificado en las últimas horas, "con todos los recursos nacionales necesarios desplegados". Por último, Banjul ha expresado sus "sinceras condolencias a los afectados por este lamentable incidente" y ha reafirmado su "compromiso con la prevención de la migración irregular".