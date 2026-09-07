Al menos siete muertos en ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí contra una cárcel en el norte de Yemen

Archivo - Bandera de Yemen - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han denunciado este lunes la muerte de al menos siete personas, incluido un niño, a causa de una serie de ataques perpetrados durante la jornada por las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí contra la principal prisión de la gobernación de Al Jauf.

El ministro de Sanidad hutí, Anees Alasbahi, ha confirmado que los ataques aéreos han dejado hasta el momento siete víctimas mortales, todos ellos reclusos a excepción de un menor que se encontraba visitando a familiares encarcelados.

"Hasta el momento se han recuperado siete cuerpos y siete personas han resultado heridas", ha indicado en sus redes sociales, indicando que los heridos incluyen una madre que realizaba una visita y "transeúntes".

El ministro ha incidido en que se trata de un balance preliminar y que no se descarta que este aumente a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate de personas "atrapadas bajo los escombros".

Además, ha considerado que "esta masacre confirma la brutalidad del enemigo saudí y su falta de valores humanos o morales, en vista del silencio internacional ante los continuos ataques contra civiles e instalaciones vitales".

El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha emplazado a "todas" las personas a evitar cinco importantes rutas, la mayoría de ellas pasando por Al Jauf, "hasta nuevo aviso".

El portavoz del Ejército yemení, Majid Abdulá al Nuzaily, que no se ha hecho eco de los ataques, ha anunciado la advertencia en un comunicado en aras de "salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y prevenir que se expongan a cualquier riesgo".

Los hutíes han anunciado horas antes el derribo de tres drones de reconocimiento supuestamente pertenecientes a Arabia Saudí, en el marco de los combates registrados durante las últimas semanas en Yemen, en los que las tropas gubernamentales han obtenido diversos avances, incluidos territorios en Hodeida y Taiz.

El portavoz de las fuerzas de la coalición, el general Turki al Maliki, ha denunciado este domingo un ataque contra la ciudad saudí de Najrán, cerca de la frontera con Yemen, que ha atribuido a la insurgencia hutí y que ha herido a once "civiles".

Los enfrentamientos estallaron después de que los hutíes anunciaran en julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudí tras denunciar ataques de Riad contra sus posiciones, tras lo que las autoridades saudíes anunciaron una misión para una alianza internacional destinada a proteger el mar Rojo de los ataques de los rebeldes contra la navegación en la zona.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.