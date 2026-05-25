Al menos siete muertos en ataques ucranianos en Donetsk

Archivo - El presidente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin (archivo) - GOBIERNO DE DONETSK - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto, dos de ellas menores de edad, y 15 más han resultado heridas --cuatro menores-- en los ataques de las fuerzas ucranianas sobre la región de Donetsk, casi íntegramente bajo control de Moscú.

"Siete personas, incluidos dos niños, han muerto y otras 15, incluidos cuatro niños, han resultado heridos hoy en las agresiones de Kiev", ha publicado en redes sociales el presidente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin.

El incidente más grave ha sido el de Gorlovka, donde un dron de ataque ha impactado contra un vehículo en el que viajaba una familia. Los fallecidos son una menor nacida en 2012, un menor nacido en 2013, una mujer nacida en 1986 y un hombre nacido en 1982.

Por otra parte, en Makeyevka un hombre ha muerto en un ataque de un dron ucraniano y otro hombre nacido en 1996 ha fallecido en Debaltseve en otro ataque de drones. En Yenakiyenvo las víctimas son un hombre nacido en 1987 y una mujer de 1957.

Asimismo, Pushilin ha informado del lanzamiento de un explosivo desde un dron en Gorlovka que ha causado heridas a un hombre nacido en 2011, una mujer y otra mujer nacida en 1944. Los miembros del equipo médico de emergencias desplazado para atender a los heridos también resultaron heridos: dos mujeres nacidas en 1967 y 1981 y dos hombres nacidos en 1967 y 1994.

Pushilin relata otros incidentes ocurridos en Nikitovski (Gorlovka), Yenakiyevo, Vasilievka, Starobeshevski, Kirovski, Selidovo, Krasnoarmeiski, Panteleimonovka, Yasinovataya, Donetsk, Makeyevka, Horlivka, Yenakiyeve, Debaltseve, Starobeshevski y Novoazovski.