Al menos siete muertos y casi una veintena de heridos por una explosión en el sur de China

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y otras 17 han resultado heridas este jueves a causa de una explosión en la región de Guangxi, situada en el sur de China y que colinda con Vietnam, según han informado las autoridades locales.

Aunque los detalles del incidente no han trascendido de momento, las autoridades han matizado que la deflagración se ha producido en el condado de Xing'an, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

No obstante, las informaciones preliminares apuntan a que la causa no estaría detrás de una fuga de gas o problemas similares. La Policía de Xing'an ha indicado que la explosión ha tenido lugar sobre las 1.40 horas (hora local) y ha explicado que los equipos de rescate siguen adelante con las operaciones.

De los 17 heridos, todos han sido trasladados a un hospital de la zona y todo apunta a que se encuentran fuera de peligro. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de Bomberos y agentes de Policía.