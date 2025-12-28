Al menos siete muertos por la explosión de una bomba al paso de una caravana de civiles en el norte de Nigeria

Archivo - Imagen de archivo de una escuela atacada por bandidos en el estado de Zamfara (Nigeria) - EMMA HOUSTON / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto a última hora de este pasado sábado en el norte de Nigeria por la explosión de una bomba en el estado de Zamfara tras un incidente entre fuerzas de seguridad y grupos de "bandidos", especializados en el secuestro y la extorsión, que operan en esta región del país.

Fuentes del diario nigeriano Premium Times hablan de un ataque de represalias efecutados por estos grupos criminales después de un tiroteo con fuerzas de seguridad en un mercadillo de Magami.

Cinco de los muertos fallecieron en el acto y otros dos acabaron sucumbiendo a sus heridas por la explosión, ocurrida en la ruta Gusau-Dansadau-Magami, cada vez más frecuentada por estas bandas.

Nuhu Babangida, miembro de la Asociación Internacional de Derechos Humanos, Control del Crimen y Resolución de Conflictos, ha explicado que militares y vigilantes locales dispararon a los bandidos nada más entrar en el mercadillo tras denunciar que los grupos criminales habían violado un acuerdo de paz en vigor.

La explosión de la bomba acabó alcanzando a una larga caravana de más de 5.000 viajeros y comerciantes, al volante de sus camiones y furgonetas, que regresaban del mercadillo.