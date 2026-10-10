Al menos siete palestinos muertos en ataques israelíes en varios puntos de la Franja de Gaza pese al alto el fuego

Ataque de las fuerzas de Israel en Jan Yunis, Franja de Gaza, Territorio Palestino - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete civiles palestinos han muerto y varias personas más han resultado heridas en bombardeos y ataques con armas de fuego atribuidos a las fuerzas israelíes en diferentes puntos de la Frnaja de Gaza desde primera hora de la mañana de este sábado, de acuerdo informaciones facilitadas por fuentes hospitalarias, médicas y locales.

Uno de los ataques más mortíferos ha tenido lugar en las inmediaciones del cetro comercial Panda Mall, situado al oeste de Ciudad de Gaza, donce cinco personas han perdido la vida y otras seis han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo israelí, según ha recogido el diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Fuentes locales consultadas por este medio han identificado entre los fallecidos a Muath Hasuna, Alaa Abu Amro, Ahmed Husein Abu Amra y Mohamed Arhim.

Asimismo, otro varón de 44 años, identificado como Mohamed Walid al Najalah, ha muerto durante una incursión israelí contra un grupo de personas en un barrio situado en el este de la misma ciudad. Por otra parte, fuentes médicas han confirmado el fallecimiento de una persona que había sufrido heridas en un bombardeo israelí perpetrado el día anterior en las afueras de Jan Yunis.

Estas víctimas se suman a la muerte de una niña de seis años fallecida durante la madrugada a consecuencia de las graves heridas provocadas por disparos de las fuerzas israelíes contra su tienda de campaña, en el oeste de Ciudad de Gaza.

Las autoridades de la Franja de Gaza han elevado este sábado a 1.481 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.370 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Asimismo, ha cifrado en 175.371 desde el inicio de la agresión, 5.254 de ellos durante el fallido cese armado.