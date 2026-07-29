Al menos siete policías muertos en un ataque contra un puesto de control en el noreste de Pakistán

Archivo - Efectivos de las fuerzas de seguridad paquistaníes en la ciudad de Karachi - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete policías paquistaníes han muerto y otra veintena han resultado heridos en un ataque contra un puesto de control en un municipio de la provincia de Jaiber Pastunjuá,, en el noreste del país y cerca de la frontera con Afganistán, han denunciado las autoridades locales.

El jefe de Policía del distrito de Hangu, Tariq Habib, ha confirmado en declaraciones recogidas por la cadena paquistaní Geo TV que siete agentes han muerto, entre los que se encuentra el subcomisario Diyar Jan.

Además, otros 22 efectivos han resultado heridos, incluido otro subcomisario identificado como Muyahid Husain, fruto del ataque tras el que la Policía ha abatido a ocho presuntos terroristas y herido a otros seis en un intercambio de disparos.

Este suceso ocurre horas después de que el Ejército haya informado de la muerte de 32 supuestos combatientes en operaciones militares en la frontera con Afganistán, tanto en Jaiber Pastunjuá como en Baluchistán, contra elementos de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).