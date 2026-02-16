Al menos siete trabajadores mueren en el incendio de una planta química en el oeste de India

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete trabajadores de una planta química han muerto este lunes en el incendio registrado en las instalaciones situadas en Bhiwadi, en la región de Rajastán, en el oeste de India, un balance que podría aumentar debido a que otras diez personas siguen atrapadas en la fábrica.

Medios indios informan de que el incendio se inició a las 9h30 de la mañana momento en el que en torno a unos 25 trabajadores se encontraban en la fábrica. Aunque se desconocen las causas del incendio, el fuego se propagó en cuestión de minutos y afectó a una importante sección de la planta química.

Pese a que muchos pudieron escapar, se estima que una decena de trabajadores siguen atrapados en las instalaciones. El incendio, al que se han desplazado medios policiales, médicos y bomberos, ha sido sofocado en una hora y media.

En este momento las autoridades policiales indias están realizando una investigación preliminar, aunque la administración ha anunciado un análisis para determinar el origen del fuego y evaluar si se produjeron fallos en el protocolo de la fábrica.