Al menos siete trabajadores muertos tras un accidente en una mina de oro en el este de China

Archivo - Una mina de oro en la ciudad de Qixia, provincia de Shandong, este de China - Europa Press/Contacto/Guo Xulei - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto después de que una jaula de transporte haya caído por un pozo de una mina de oro situada en la localidad de Canzhuang, en la provincia oriental de Shandong, han informado este lunes las autoridades locales.

El Departamento de Gestión de Emergencias de este municipio ha confirmado el balance de víctimas, tras un episodio que tuvo lugar el sábado a las 8.50 horas (hora local) en una mina propiedad de la compañía Zhaojin Mining Industry y que la Policía de la provincia ya está investigando.

El cuerpo quiere determinar las circunstancias del suceso así como si hubo algún intento de encubrirlo, según recoge la agencia de noticias estatal Xinhua.

Las autoridades chinas han intensificado la vigilancia sobre la seguridad de los yacimientos en los últimos años tras una serie de accidentes mortales, especialmente en los sectores del carbón y los metales.

Al menos tres mineros murieron tras el derrumbe de una excavación de carbón, en la provincia de Shaanci, en el noroeste del país, en septiembre del pasado año y otros siete fallecieron apenas un mes antes en una mina del mismo tipo situada en el este.