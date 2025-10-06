Al menos un soldado muerto y otros siete heridos en un ataque contra una base militar en Colombia

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un soldado del Ejército de Colombia ha muerto y otros siete han resultado heridos como consecuencia de un ataque con explosivos ejecutado este domingo contra una base militar situada en el Departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.

Se trata de la base de Puerto Jordán, ubicada en las inmediaciones del municipio de Arauquita, según han apuntado en las últimas horas medios locales como las emisoras Caracol y W Radio, donde se han desplegado tropas para dar con los autores.

Si bien hasta el momento ningún grupo armado ha reclamado su autoría, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha golpeado con anterioridad esta misma base militar y de hecho, en septiembre del pasado año, la atacó dejando tres soldados muertos y una treintena de heridos.

La Gobernación de Arauca ha mostrado su "más enérgico rechazo al atentado terrorista" en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X y ha manifestado asimismo su "solidaridad con la Octava División del Ejército" a la que pertenecían las víctimas.

"Este lamentable hecho constituye una afrenta contra la institucionalidad, la seguridad y la paz de nuestro Departamento y del país" , ha agregado al tiempo que ha hecho un llamamiento por la "unidad" de la sociedad, el rechazo a la violencia y al trabajo conjunto "por un futuro donde prevalezcan el respeto, la legalidad y la convivencia pacífica".