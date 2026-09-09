Al menos tres muertos y 14 heridos en un ataque ruso contra un centro comercial en Sumi

Daños en un centro comercial de Sumi, en el noreste de Ucrania, tras ser atacado por Rusia - JEFE MILITAR DE SUMI EN TELEGRAM

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras 14 han resultado heridas a causa de un ataque con drones registrado en la tarde de este miércoles en un centro comercial de la localidad de Sumi, en el noreste de Ucrania.

El jefe de la Administración Militar Regional de Sumi, Oleg Grigorov, ha confirmado en redes sociales que tres personas han fallecido tras un bombardeo atribuido a las Fuerzas Armadas rusas contra un centro comercial situado en el distrito de Zarechni.

A estas víctimas se suman 14 heridos, que han sido hospitalizados, según ha indicado sobre una cifra que incluye tres niños y cuatro personas en estado de gravedad.

Los servicios de emergencias se han desplazado al lugar del ataque para atender a las víctimas y evaluar los daños.