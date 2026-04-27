Al menos tres muertos en el este de Afganistán por un ataque con misiles atribuido a Pakistán

Archivo - Fuerzas de seguridad talibán recorren los escombros de un edificio tras un ataque en Kabul, en Afganistán - Sami Jan/dpa - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades locales afganas han informado este lunes de que al menos tres personas han muerto y otras 45 han resultado heridas tras un ataque con misiles atribuido al Ejército paquistaní en la provincia de Kunar, ubicada en el este de Afganistán.

El balance de víctimas ha sido confirmado por el responsable de Información de Kunar, Najibulá Hanif, en declaraciones a la cadena de televisión Tolo News, si bien el Ejército de Pakistán no se ha pronunciado al respecto por el momento.

El ataque, registrado en la capital de la provincia, Asadabad --cercana a la región paquistaní de Jáiber Pastunjuá-- habría afectado a una residencia universitaria. Los equipos de emergencia afganos han trasladado a las víctimas a un hospital cercano para recibir tratamiento médico.

Por otro lado, seis militares paquistaníes han muerto en el marco de nuevos enfrentamientos en el distrito de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar (sureste), con las fuerzas fronterizas afganas, que habrían incautado un importante número de armas, según ha recogido la cadena de radiodifusión Ariana.

Este último ataque en Kunar ha sido perpetrado en el contexto del conflicto desatado en febrero tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que ha llevado a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.

La zona fronteriza entre ambos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.