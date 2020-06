Al menos tres muertos por un apuñalamiento en un hotel del centro de Glasgow

At least three people are believed to have been killed in an incident in Glasgow city centre, Sky News understands https://t.co/bG2j2tQqVc

Un responsable policial, Steve Johnson, ha confirmado en un comunicado que "un varón sospechoso ha sido tiroteado" por los agentes, sin aclarar si ha fallecido. "En estos momentos no estamos buscando a nadie más en relación con este incidente", ha aclarado.

Johnson ha informado también de que un agente ha resultado herido y "está recibiendo tratamiento en un hospital", sin entrar en más detalles. Según la Federación de Policía Escocesa, ha sido apuñalado.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, también ha exhortado a la población a evitar el área afectada y ha declarado que está pendiente de los datos que siguen saliendo, a la espera de que "la situación esté más clara". Sturgeon, no obstante, ya ha calificado de "terribles" las primeras informaciones.

Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha lamentado en Twitter el "terrible incidente" de Glasgow y ha dado su apoyo a las víctimas y a sus familias. "Gracias a los valientes servicios de emergencia", ha remachado en su mensaje.

