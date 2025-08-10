Al menos tres muertos por artefactos explosivos en las costas de la provincia ucraniana de Odesa

Archivo - Imagen de archivo de alambre de púas y señal de minas en una playa de Odesa - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto por la explosión de artefactos sin detonar en playas de la región de Odesa (sur) en las que las autoridades ucranianas habían prohibido el baño, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha explicado que un hombre ha muerto en Karolino-Bugaz, y una mujer y otro varón han fallecido en Zatoka. "Todos fueron alcanzados por explosivos mientras nadaban en zonas prohibidas. Esto demuestra una vez más: ¡estar en zonas acuáticas no verificadas es mortalmente peligroso!", ha declarado.

En este sentido, Kiper ha recordado que existen 32 zonas de baño seguras oficialmente operativas, la mayoría en la ciudad costera de Odesa. "Cada una de ellas ha sido sometida a una inspección exhaustiva: se ha verificado la presencia de refugios y la ausencia de minas tanto en tierra como en el agua", ha asegurado.

Así, ha instado a la población a acudir a las zonas que estén abiertas al público y ha advertido de que ignorar las normas de seguridad "supone una amenaza directa para la vida y la salud, lo que puede resultar en pérdidas irreparables".