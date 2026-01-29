Al menos tres muertos por ataques rusos contra la provincia de Zaporiyia

Archivo - Incendio en un edificio residencial de Zaporiya, como resultado de ataques rusos que han dejado más de diez muertos y cientos de heridos - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto a consecuencia de un ataque efectuado por el Ejército ruso en la madrugada de este jueves contra la provincia de Zaporiyia, han denunciado las autoridades locales ucranianas.

"Tres personas han muerto y otra ha resultado herida como consecuencia de un ataque enemigo en la región de Zaporiyia", ha lamentado su gobernador, Ivan Fedorov, en Telegram, donde ha precisado que las víctimas mortales son dos mujeres y un hombre.

Mientras, el herido, un varón, está recibiendo "toda" la asistencia médica necesaria, ha señalado, tras unos ataques con drones por parte de las fuerzas rusas contra la localidad de Vilniansk, en el este del país, provocando incendios y la destrucción de viviendas.