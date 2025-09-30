Al menos tres muertos y casi 40 desaparecidos por un derrumbe en un colegio de Indonesia

Imagen de archivo de los restos de una escuela en la ciudad de Sidoarjo, en Indonesia, tras un derrumbe. - Europa Press/Contacto/Sahlan Kurniawan

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras 38 siguen en paradero desconocido otras registrarse el derrumbe de una escuela con más de un centenar de alumnos en su interior en la ciudad de Sidoarjo, en la provincia de Java Oriental, en Indonesia.

El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desatres (BNPB), Abdul Muhari, ha indicado en un comunicado que los equipos de búsqueda y rescate se encuentran en la zona tratando de encontrar a los desaparecidos después de que otras 99 personas hayan sido encontradas con vida tras el incidente.

El derrumbe tuvo lugar cuando los alumnos se encontraban en el interior del Colegio Islámico Al Joziny rezando. Los familiares de los desaparecidos se encuentran ahora en las inmediaciones del edificio a la espera de recibir noticias sobre sus seres queridos, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Antara.

El lunes, uno de los profesores del centro indicó que el derrumbe tuvo lugar cuando varios trabajadores trataban de verter hormigón para la construcción de una planta adicional en el edificio.

Este tipo de sucesos son comunes en Indonesia. A principios de septiembre, tres personas murieron y dos resultaron heridas en un incidente similar en Java Occidental cuando un edificio se derrumbó durante la llamada a la oración. En 2018, alrededor de 75 personas fallecieron también por el derrumbe de una entreplanta en la Bolsa de Yakarta.